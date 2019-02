LE

O treinador do Benfica manteve hoje as escolhas para o jogo da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa de futebol, diante do Galatasaray, retirando apenas o guardião Zlobin do lote de 19 convocados.

Bruno Lage decidiu manter o grupo que venceu o Desportivo das Aves (3-0), na passada segunda-feira, a contar para a 22.ª jornada da I Liga, deixando de fora o jovem guarda-redes russo Zlobin, que foi promovido à equipa principal em janeiro.

O defesa central argentino Germán Conti regressou hoje aos treinos do Benfica, mas ainda não reúne as condições exigidas para ser opção, depois de se ter lesionado na coxa esquerda no início do mês.