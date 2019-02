Greve/Enfermeiros

A Casa Civil do Presidente da República recebeu hoje a direção do Sindicato Democrático dos Enfermeiros (SINDEPOR), mas recordou aos responsáveis que a greve daqueles profissionais de saúde é "matéria da competência do Governo".

"A direção do SINDEPOR, presidida pelo senhor enfermeiro Carlos Ramalho, solicitou esta tarde uma audiência e uma reunião realizou-se de imediato com a Casa Civil. O senhor enfermeiro Carlos Ramalho não quis participar nesta reunião, na qual a Casa Civil tomou conhecimento dos diferentes elementos apresentados pela direção do sindicato, que transmitiu ao Presidente da República, e recordou que se trata de matéria da competência do Governo", lê-se numa nota divulgada no 'site' da Presidência da República.

Na mensagem é ainda referido que o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, que se deslocou hoje a Madrid, "está naturalmente a acompanhar a situação relativa aos enfermeiros, como tem declarado publicamente".