Actualidade

Um grupo de 21 enfermeiros com contrato individual de trabalho apresentaram hoje uma ação judicial contra o Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto para terem o "mesmo tratamento" dos colegas em regime de funções públicas, segundo um comunicado.

Em causa estão os pedidos para gozo de direitos, nomeadamente de férias adicionais e redução do horário, refere a nota enviada à Lusa.

Na ação, entregue no Tribunal do Trabalho do Porto, os enfermeiros reclamam apenas o reconhecimento de direitos, não deduzindo qualquer pedido indemnizatório.