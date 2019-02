Actualidade

Mais de 400 trabalhadores já saíram dos CTT no âmbito do programa operacional de transformação, em vigor desde novembro de 2017, 268 das quais este ano, anunciou hoje o presidente executivo dos Correios de Portugal.

"No quadro do programa de transformação das rescisões por mútuo acordo já saíram, desde que começou em novembro de 2017, 419 pessoas. Este ano foram 268 que saíram", disse Francisco de Lacerda que falava, em Lisboa, em conferência de imprensa após a apresentação de resultados da empresa.

O responsável revelou ainda que, recentemente, foram contratadas mais 200 pessoas para funções como a distribuição do correio, a "interface com os clientes" e para o banco, sublinhando que a empresa conta com 12 mil funcionários.