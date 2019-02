Actualidade

A Federação dos Estudantes de Língua Portuguesa no Exterior pediu hoje o apoio da CPLP na criação das condições para que os estudantes da comunidade "estudem com qualidade nos seus países de origem", nomeadamente no ensino básico.

A apelo foi lançado por Nancy Cardoso, membro daquela federação, num seminário realizado hoje na sede da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), em Lisboa, no âmbito do ano da Juventude da organização.

A dirigente estudantil apontou a necessidade de um ensino básico de qualidade naqueles países. Recordou que atualmente alunos de alguns dos países da CPLP com possibilidade de estudar em universidades de outros Estados-membros "enfrentam muitas dificuldades de aprendizagem e de adaptação, por falta de bases".