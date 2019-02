Actualidade

O Governo timorense vai reduzir para 35% o valor do Fundo Petrolífero (FP) investido em ações, canalizando até 5% dos ativos para a compra de uma participação maioritária no Greater Sunrise, anunciou a ministra interina das Finanças.Um investimento, explicou a governante, que deverá traduzir-se numa taxa de remuneração de "4,5% anual" do FP através da Timor Gap."O acordo de gestão entre o Ministério das Finanças (MF) e o Banco Central de Timor-Leste (BCTL) será revisto para refletir o novo investimento", disse Sara Lobo Brites, que interveio num plenário extraordinário do Parlamento Nacional."Este investimento permitirá ao Estado avançar com o desenvolvimento deste importante e significativo projeto petrolífero, gerando inúmeros benefícios financeiros, económicos e sociais para o povo de Timor-Leste e permitindo a diversificação e desenvolvimento da economia nacional", disse."Este investimento deverá ser realizado o mais rapidamente possível, para permitir não só acelerar das discussões para desenvolvimento do projeto, mas também evitar o pagamento por parte do Estado de penalizações contratuais por atraso na conclusão do negócio", explicou.Sara Lobo Brites foi ao parlamento apresentar as "regras e critérios de seleção, gestão e avaliação do investimento que o FP vai realizar através da Timor Gap, com a aquisição dos interesses das companhias petrolíferas ConocoPhillips e Shell no campo do Greater Sunrise".Regras e critérios que vão "enquadrar a relação que o Banco Central, gestor operacional do fundo deverá contratar com a Timor Gap, a empresa a quem vai ser atribuída a gestão especifica desta parcela de investimento" do FP.Timor-Leste acordou comprar as participações da Conoco e da Shell pelo valor de 650 milhões de dólares e a operação deve ser concluída até final de março para evitar uma 'multa' diária de quase 48 mil dólares, por cada dia de atraso.Para isso o Governo destina 5% dos ativos do FP a uma nova classe de investimentos - "outros investimentos ilegíveis" -, reduzindo a percentagem de ações detidas de 40 para 35%, e mantendo inalterado o valor alocado em depósitos bancários e instrumentos de dívidas.As regras definidas pelo Governo determinam que esse investimento pode ser feito através da Timor Gap, diretamente ou através de subsidiárias detidas a 100%, "sob a forma de instrumentos de dívida que vençam juros para financiar o investimento".Esse acordo entre a o BCTL - gestor operacional do FP - e a Timor Gap prevê que a petrolífera não tenha que devolver valor ou dividendos ao FP nos primeiros oito anos do projeto, segundo disse à Lusa fonte conhecedora do processo.Os ativos resultantes deste investimento "devem ser detidos por sociedades comerciais 100% detidas pela Timor Gap e, portanto, detidas, indiretamente e na totalidade, pelo Estado de Timor-Leste".Só podem avançar, explicou a ministra, no caso de "interesses participativos em áreas de exploração nas quais já tenham sido efetuadas descobertas comerciais de petróleo e/ou gás natural".Terá ainda que ser apresentada "com estudos técnicos devidamente fundamentadas" uma "taxa interna de retorno de acordo com os padrões da indústria petrolífera para investimentos da mesma natureza".Sara Lobo Brites explicou ainda que "o investimento deve previsivelmente contribuir para o desenvolvimento e diversificação da economia nacional" criando "oportunidades de emprego e formação profissional qualificada" de trabalhadores timorenses, oportunidades de negócios para empresas nacionais.Deve ainda contribuir "para o desenvolvimento e transmissão de conhecimentos para cidadãos e entidades nacionais" e desenvolver "atividades industriais e infraestruturas produtivas".A governante explicou ainda que a gestão do investimento ficará a cargo da Timor Gap que tem que investir "de forma prudente, de acordo com as melhores práticas das industria petrolífera" e respeitando o acordo com o BCTL que pode, com o Ministério das Finanças realizaram inspeções ou auditorias periódicas.A apresentação de hoje, apesar de estar prevista na lei, é pouco usual na história do Parlamento Nacional já que, na maior parte dos anos a apresentação dos critérios de investimento é incorporada na apresentação do relatório anual do Fundo Petrolífero.Isso deve-se ao facto de, pela primeira vez, o Governo está a aplicar um elemento da lei do FP que permite que até 5% do FP possa ser aplicado "em outros investimentos elegíveis", cabendo a quem tutela as Finanças levar ao parlamento uma "proposta de distribuição de carteira" e aprovar, em diploma ministerial, as regras e critérios em causa.Uma operação possível por polémicas mudanças à Lei de Atividades Petrolíferas (LAP) que permitem que esses investimentos possam ser aplicados tanto no estrangeiro (como definia anteriormente a lei) como em território nacional. ASP // FST Lusa/Fim