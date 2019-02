Actualidade

O Equador anunciou na quarta-feira que vai receber empréstimos superiores a 10.000 milhões de dólares de organizações internacionais, principalmente do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, com os quais o Governo anterior havia rompido.

Em declarações transmitidas na televisão, o Presidente Equatoriano, Lenin Moreno, adiantou que 6.000 milhões virão do Banco Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), do Banco Europeu de Investimento (BEI), do Fundo Latino-Americano de Reservas e da Agência Francesa de Desenvolvimento.

Já os restantes 4.200 milhões serão concedidos pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), entidade com a qual o antigo Governo de Rafael Correa manteve uma relação tensa.