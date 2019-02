Actualidade

O Governo timorense defendeu hoje acelerar o mais rapidamente a concretização da compra da participação no consórcio do Greater Sunrise, para evitar penalizações e para cumprir o calendário exigente da operação.

Em declarações à Lusa, a ministra interina das Finanças rejeitou críticas da oposição, que acusa o Governo de estar a avançar na compra quando ainda está pendente uma decisão do Tribunal de Recursos sobre a constitucionalidade de alterações legislativas aprovadas para permitir essa mesma operação.

"Querer acelerar a compra tem a ver com a operação em si e a sua implementação. Temos um tempo muito curto e temos que acelerar o processo, independentemente da decisão do tribunal", disse Sara Lobo Brites em declarações à Lusa no parlamento.