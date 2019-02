Actualidade

As vendas de 'smartphones' na China registaram uma queda homóloga de 10,5%, em 2018, devido à desaceleração da economia do país e ciclos mais longos de substituição dos aparelhos, noticiou hoje a imprensa local.

Segundo um relatório da consultora International Data Corporation (IDC), citado pela imprensa chinesa, as vendas de telemóveis inteligentes na China ascenderam a 397,7 milhões de unidades, durante o ano passado.

A fabricante chinesa Xiaomi e a norte-americana Apple foram as que registaram maiores quedas, apesar de continuarem entre as cinco maiores empresas do setor no país, com participações de mercado de 13,1% e 9,1%, respetivamente.