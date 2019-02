Actualidade

O Governo timorense aprovou uma resolução para promover a realização uma vez por mês, a começar na sexta-feira, de ações de limpeza geral dos aglomerados populacionais, envolvendo funcionários público e a sociedade civil.A resolução, aprovada em Conselho de Ministros, instrui "todos os órgãos e serviços da administração pública, que se encontrem na dependência do Governo, para que, entre as 14:00 horas e as 17:00 horas, da última sexta-feira de cada mês, organizem e executem ações coletivas de limpeza geral dos aglomerados populacionais existentes em território nacional".O texto apela ainda a que se associem à iniciativa "organizações da sociedade civil, as empresas do setor privado e os estabelecimentos de ensino básico, secundário e superior, públicos e privados".Caberá ao Ministério da Administração Estatal de assegurar a organização e a coordenação das ações de limpeza geral em todo o país, e à Secretaria de Estado da Comunicação Social liderar uma "campanha de informação pública" sobre a medida.O texto da resolução reafirma "o empenho e a determinação do Estado na concretização do direito de todos os cidadãos a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado".O Estado, recorda o texto, "tem como objetivo fundamental proteger o meio ambiente e preservar os recursos naturais", devendo nesse esforço colaborar toda a sociedade."A preservação da qualidade ambiental do nosso território nacional constitui responsabilidade que recai sobre todos os cidadãos timorenses os quais devem contribuir para a sua melhoria e sustentabilidade de forma a garantir que as futuras gerações de timorenses herdarão a mesma responsabilidade sobre um país cada vez mais próspero, desenvolvido e sustentável", explica o texto.Já no passado, em 2009 e 2010, o Governo tinha aprovado resolução que "mobilizaram, de forma generalizada, os recursos humanos da administração pública para a promoção da higiene e salubridade dos espaços públicos"."Sem prejuízo da responsabilidade que incumbe à administração pública, em matéria de prestação de serviços de limpeza e de manutenção da qualidade dos espaços públicos, importa mobilizar as organizações da sociedade civil para que se associem ao Estado na realização de ações de limpeza dos espaços de fruição coletiva", sublinha. ASP // FST Lusa/Fim