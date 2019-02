Actualidade

O escritor francês autor do livro "No armário do Vaticano", hoje lançado mundialmente, considera que o Vaticano tem uma das comunidades homossexuais mais elevadas do mundo o que explica, em parte, o encobrimento de crimes e delitos sexuais.

"Duvido que no Castro de São Francisco, esse bairro gay tão emblemático, hoje em dia mais misturado, haja tantos homossexuais", defende Frédéric Martel no seu livro escrito depois de quatro anos de investigação onde ouvir testemunhos de mais de 1500 pessoas no Vaticano e em 30 países.

No caso dos cardeais mais velhos, explica, este segredo tem de ser procurado no passado: "a sua juventude tempestuosa e os seus anos brejeiros, antes da libertação gay, explicam a sua vida dupla e a sua homofobia à antiga".