A igreja portuguesa foi moderada durante o debate sobre o casamento homossexual, com a hierarquia católica a não seguir as ordens de Roma e a assumir uma certa neutralidade, segundo o autor do livro "No Armário do Vaticano".

"Em Portugal, aonde me desloquei duas vezes para esta investigação, em 2016 e 2017, o debate sobre o casamento foi conduzido num sentido diferente em relação ao Peru ou à Europa, porque a hierarquia católica não seguiu as ordens de Roma", escreve Frédéric Martel.

Segundo o autor do livro lançado hoje em 20 países que aborda a questão da homossexualidade no Vaticano, se em França, Espanha e Itália, os cardeais apoiaram a posição do então papa Bento XVI contra o casamento homossexual, o episcopado português, pelo contrário, moderou os seus preconceitos.