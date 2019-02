Actualidade

Os dois principais adversários do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, anunciaram hoje uma aliança eleitoral com o objetivo de derrotá-lo nas eleições antecipadas de 09 de abril.

O antigo chefe do estado-maior israelita, Benny Gantz, e o centrista Yair Lapid, que lidera o partido Yesh Atid, declararam que formaram uma lista comum e que, em caso de vitória, assumirão de forma rotativa o cargo de primeiro-ministro.

Benny Gantz criou recentemente o partido Hosen L'Yisrael geralmente classificado como centro-direita. Já Yaïr Lapid é o líder do partido centralista Yesh Atid, que conta atualmente com 11 deputados em 120 no parlamento.