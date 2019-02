Actualidade

O Governo de Taiwan apresentou um projeto de lei que estabelece a base legal para uniões entre casais do mesmo sexo sem alterar o código civil, conforme exigido pelo resultado de um referendo realizado no final de 2018.

O novo projeto de lei, apresentado na quarta-feira, visa combinar o resultado do referendo de 24 de novembro - que exigiu não alterar a definição tradicional de casamento - com uma interpretação constitucional anterior que exigia a igualdade de direitos para os homossexuais, explicou a porta-voz do Governo, Kolas Yotaka.

O documento divulgado pelo Ministério da Justiça propõe que "duas pessoas do mesmo sexo possam criar uma união permanente de natureza íntima e exclusiva com o objectivo de gerir uma vida em conjunto".