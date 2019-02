Actualidade

A atriz Luísa Cruz protagoniza hoje a criada Zerlina, num espetáculo baseado na peça homónima do escritor austríaco Hermann Broch, em cena na sala de ensaio do Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa.

"A criada Zerlina" tem encenação do realizador João Botelho, cenografia e figurino de Pedro Cabrita Reis, e a versão que vai estar em palco tem por ponto de partida o trabalho feito na década de 1980 para o Teatro Nacional D. Maria II, por António S.Ribeiro e José Ribeiro da Fonte, a partir da tradução de Suzana Muñoz.

Este monólogo centra-se nas memórias eróticas e nas confissões políticas de uma velha criada e no que a sua sabedoria de observadora implacável lhe permite ir construindo, de forma arguta, no texto do dramaturgo austríaco Hermann Broch (1886-1951), que historiadores da literatura europeia colocam entre os maiores escritores modernistas.