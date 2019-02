Actualidade

O princípio "um país, dois sistemas" é o alicerce para garantir o desenvolvimento da região da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, sublinharam hoje responsáveis chineses e das duas regiões administrativas especiais.

A defesa do princípio "um país, dois sistemas", criado nos anos 1970 pelo líder chinês Deng Xiaoping, dominou as intervenções proferidas por cinco responsáveis durante o simpósio de apresentação do plano de desenvolvimento para o delta do rio das Pérolas, em Hong Kong.

"Atuaremos de maneira a que este princípio ['um país, dois sistemas'] nunca seja alterado ou questionado", afirmou o subdiretor da Comissão para o Desenvolvimento e Reforma chinesa, Lin Nianxiu.