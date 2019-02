'Fake News'

Os presidentes das agências de notícias portuguesa Lusa e espanhola Efe assumiram hoje, numa conferência em Lisboa, o "problema real" da desinformação como "uma questão democrática".

"As 'fake news' não são um problema do jornalismo, são um problema das democracias", começou por dizer o presidente do conselho de administração da Lusa, Nicolau Santos, na abertura da conferência "Combate às 'fake news' - uma questão democrática", organizada pela Lusa, na Culturgest.

A desinformação deve ser uma preocupação de governos, empresas, cidadãos, sublinhou. E também das agências de notícias que prestam um serviço público, acrescentou o presidente da Efe, Fernando Garea, falando na "exigência" que a desinformação coloca aos media.