'Fake News'

O deputado socialista José Magalhães sugeriu hoje a criação de provedores nacionais que ajudem os cidadãos a defender-se da desinformação e a denunciar conteúdos falsos.

A sugestão foi feita pelo deputado e um dos divulgadores da Internet em Portugal na conferência "Combate às 'fake news' - Uma Questão Democrática", organizada em Lisboa pelas duas agências noticiosas ibéricas, Lusa e Efe, de Espanha.

José Magalhães traçou uma panorâmica do que está a ser feito na União Europeia para combater o fenómeno das notícias falsificadas, como o Código de Conduta, e enumerou as iniciativas que a plataforma Facebook tomou nos últimos tempos - 30 mil moderadores e até a criação de uma espécie de "supremo tribunal" com "40 peritos".