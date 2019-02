Actualidade

Os concursos de apoio ao Cinema e ao Audiovisual de 2019 abriram hoje, anunciou o Ministério da Cultura, que lembrou a dotação global de 20,6 milhões de euros.

"Os concursos incluem programas de apoio a Novos Talentos e Primeiras Obras, Cinema, Audiovisual e Multimédia, Exibição em Festivais e Circuitos Alternativos, Internacionalização e ainda o apoio Ad Hoc, criado em 2018 para apoiar projetos que contribuam para o desenvolvimento do setor do cinema e do audiovisual, fora do âmbito dos habituais programas e medidas de apoio", referiu o ministério tutelado por Graça Fonseca, remetendo para o 'site' do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA).

De acordo com o Ministério da Cultura, neste anúncio "estão também incluídos os protocolos de coprodução internacional que, pela primeira vez, juntam a Alemanha ao leque de acordos já existentes com o Brasil, França e Itália".