O chefe do Governo de Macau afirmou hoje que o princípio "um país, dois sistemas" é a marca distintiva do projeto da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e essa é "a sua maior vantagem".

Fernando Chui Sai On falava no simpósio de apresentação do documento "Linhas Gerais do Planeamento para o Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau", projeto que o Presidente chinês, Xi Jinping, considerou a "revitalização da nação".

"Devemos ter a profunda noção de que o princípio 'um país, dois sistemas' é a marca que permite distinguir a Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau de outras baías internacionais de excelência, e é também a sua maior vantagem", afirmou, na sua intervenção, numa referência às baías de Tóquio, São Francisco ou Nova Iorque.