Actualidade

Portugal tinha, em 2017, a sétima maior superfície de pomares da União Europeia (UE), com mais de 38 mil hectares, a terceira maior de pereiras e a quarta de árvores de citrinos, segundo o Eurostat.

De acordo com dados do gabinete estatístico da UE, há 1,3 milhões de hectares de árvores de fruto, estando dois terços desta superfície concentrados em Espanha (422.800 hectares, 33% do total), na Itália (279.300, 22% do total) e na Polónia (167.300 hectares, 13% do total).

Portugal surge em sétimo lugar na tabela, com 38.332 hectares de pomares.