As exportações da indústria alimentar e de bebidas portuguesa atingiram em 2018 "o valor mais alto de sempre", aumentando 3,1%, para 5.016 milhões de euros, face a 2017, anunciou hoje a federação setorial.

Em comunicado, a Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares (FIPA) refere que o aumento de 151 milhões de euros das vendas para o exterior em 2018 "consolida "o caminho de crescimento assinalado nos últimos anos" e "revela a atração crescente pelos produtos nacionais por parte do mercado global".

No total, destaca, as vendas do setor alimentar e das bebidas para o estrangeiro representaram 8,66% das exportações portuguesas no ano passado.