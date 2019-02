'Fake News'

O professor universitário Carlos Blanco de Morais defendeu hoje a regulação do ciberespaço para combater as 'fake news', uma vez que as redes sociais são "mecanismos incontroláveis" e uma "concorrência feroz" ao jornalismo na formação de consciências.

Carlos Blanco de Morais, que falava na conferência "Combate às 'fake news' - uma questão democrática", organizada pelas agências Lusa e Efe, em Lisboa, assinalou que "as redes sociais têm uma quota largamente maioritária" na fabricação de 'fake news', mas "também a imprensa tradicional não está isenta em absoluto de pecar".

Na sua intervenção, o professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa a advogou que "o ciberespaço não pode ser uma terra sem lei, terá de haver regulação e essa regulação tem de incidir não só sobre as redes sociais, mas também sobre, por exemplo, jornais online".