Actualidade

Vários hospitais do Serviço Nacional de Saúde ultrapassaram no ano passado os tempos máximos de resposta a doentes muito prioritários e a prioritários oncológicos, mesmo antes da greve dos enfermeiros, segundo dados oficiais do terceiro trimestre de 2018.

Uma análise ao tempo médio de resposta dos utentes operados, que está disponível no Portal da Saúde, permite ver que entre julho e setembro do ano passado vários hospitais passaram os tempos máximos em que os doentes devem ser operados.

No caso dos doentes muitos prioritários (oncológicos e não oncológicos), que devem ser operados num período de 15 dias, cerca de duas dezenas de hospitais ultrapassam esse tempo nalgumas especialidades.