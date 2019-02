Actualidade

O Benfica revelou hoje que vai avançar com "processo cíveis e administrativos" contra a SAD do FC Porto, o Porto Canal e o diretor de comunicação, Francisco J. Marques, no seguimento de declarações deste.

"O Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa que, face à gravidade e leviandade de recentes afirmações no Porto Canal proferidas pelo diretor de Comunicação do Futebol Clube do Porto, Francisco J. Marques, levantando suspeitas totalmente falsas e absurdas de o Benfica estar por trás de uma suposta agressividade dos adversários do seu clube, decidiu avançar com os competentes processos cíveis e administrativos contra o Futebol Clube do Porto SAD, Porto Canal e o diretor atrás citado", refere o clube.

Juntamente a estes processos, o Benfica diz que também apresentará "queixas contra a referida SAD e o diretor de comunicação junto dos órgãos disciplinares da Federação Portuguesa de Futebol e da Liga Portugal e fará uma participação junto da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC)".