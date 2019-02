CGD

A comissão de inquérito parlamentar à gestão da Caixa Geral de Depósitos (CGD) toma posse hoje ao final da tarde, após o plenário, informou o porta-voz da conferência de líderes.

De acordo com o social-democrata Duarte Pacheco, a composição da comissão foi hoje aprovada na conferência de líderes, sendo presidida pelo deputado do PSD Luís Leite Ramos.

A comissão integrará sete parlamentares do PSD, sete do PS, um do BE, um do PCP e outro do CDS-PP.