'Fake News'

A responsável pela Unidade de Comunicação Estratégica na Direção Geral de Comunicação da Comissão Europeia, Tina Zournatzi, sublinhou hoje a importância de evitar que a "desinformação" afete os resultados das eleições na Europa, num ano decisivo.

A desinformação "implica quebra de confiança nas instituições, as pessoas já não sabem o que pensar, e podem pensar em tudo... Porque é muito fácil ficar absorvido por essa espécie de 'filtros', pode ser muito perigoso. Vimos os efeitos em eleições em todo o mundo e não queremos que aconteça na Europa", disse Tina Zournatzi, que no seu cargo supervisiona campanhas de comunicação corporativas ao nível pan-europeu.

"Por isso, concentramos todos os nossos esforços conjuntos neste combate, para garantirmos que as pessoas podem verificar de forma crítica a informação e tomar as decisões acertadas", afirmou, numa referência à forma como a desinformação por lesar as democracias institucionalizadas.