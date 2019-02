Actualidade

O município de Vila Nova de Poiares, no distrito de Coimbra, declarou hoje "guerra" ao plástico com a adoção de um programa de redução deste material, no âmbito da sua estratégia ambiental.

O presidente da Câmara, João Miguel Henriques, citado num comunicado enviado à agência Lusa, refere que a medida tem como "objetivo reduzir a pegada ecológica, ao apostar numa melhor gestão dos recursos e ao mesmo tempo sensibilizando a população para a urgência em adotar medidas mais 'amigas' do ambiente".

"A redução da utilização de plástico, em especial aquele que é descartável, deve ser uma meta comum, quer no plano individual, quer institucional", salientou.