Actualidade

O PSD marcou hoje para sexta-feira um debate de urgência na Assembleia da República sobre investimento na educação, informou o porta-voz da conferência de líderes.

De acordo com o social-democrata Duarte Pacheco, por essa razão o plenário terá início às 09:30, em vez das 10:00 habituais, e manterá a restante ordem de trabalhos, que inclui um debate temático solicitado pela Comissão Eventual de Acompanhamento do Processo de Definição da "Estratégia Portugal 2030", e várias iniciativas legislativas sobre saúde.

Na quarta-feira, no debate da moção de censura do CDS-PP ao Governo, o deputado e vice-presidente da bancada do PSD Emídio Guerreiro acusou o Governo de ter falhado todas as promessas que fez em matéria de investimento público, na saúde e na educação.