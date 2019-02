'Fake News'

A Polícia Judiciária (PJ) não tem "um historial de casos" relacionados com as 'fake news', hoje tema de uma conferência organizada pela Lusa, em Lisboa, mas garante estar preparada e "capaz de acompanhar" o fenómeno.

"Não temos um crime ainda que venha a prever esta questão das 'fake news', em todo o caso há um conjunto vasto de crimes a que as podemos associar", sublinhou Carlos Cabreiro, diretor da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e a Criminalidade Tecnológica (UNC3T) da Polícia Judiciária, dando o exemplo do crime de calúnia.

Orador na conferência "Combate às 'fake news' - uma questão democrática", que hoje decorreu na Culturgest, numa organização da Lusa em colaboração com a agência Efe, Carlos Cabreiro explicou que, quando se fala de crime, é preciso identificar os autores. Ora, neste "domínio do falso", "as polícias não estão nada facilitadas".