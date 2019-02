Actualidade

A greve nacional dos juízes marcada para sexta-feira foi desconvocada pela Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP), devido à aproximação de posições com o Ministério da Justiça sobre a revisão do Estatuto dos Magistrados Judiciais.

Em comunicado, a direção da ASJP justifica a desconvocação da greve em todas as jurisdições e instâncias com o facto de ter havido uma aproximação de posições com o Governo que "é necessário sujeitar a deliberação da assembleia geral da ASJP, convocada para sexta-feira na Casa do Juiz, em Bencanta, Coimbra.

"A ASJP está firmemente empenhada na criação das condições necessárias, junto do Governo e da Assembleia da República, para que a revisão do Estatuto dos Magistrados Judiciais seja aprovada em consenso com os juízes", adianta a ASJP, sem adiantar precisar que avanços se registaram nas negociações com o Ministério da Justiça.