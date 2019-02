Mau tempo

A depressão Kyllian deverá atingir os Açores no sábado, prevendo-se um aumento significativo da intensidade do vento e da agitação marítima, anunciou hoje o IPMA, que colocou o grupo Ocidental sob aviso vermelho.

Em comunicado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) explica que "a aproximação de uma depressão cavada e a passagem de uma superfície frontal fria com atividade forte provocará um agravamento do estado do tempo".

Nesse sentido, o grupo Ocidental (Flores e Corvo) vai estar sob aviso vermelho entre as 12:00 e as 18:00 de sábado, devido a agitação marítima, e sob aviso laranja o resto dia (das 00:00 às 12:00 e das 18:00 às 24:00), pelo mesmo motivo.