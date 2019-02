Actualidade

A 'Newspaper Impact Rating' (NIR), uma ferramenta que mede a qualidade e a relevância social dos jornais, foi hoje lançada com o objetivo de mobilizar novas fontes de capital para a imprensa, anunciaram os promotores à Lusa.

De acordo com o comunicado, "o principal objetivo do novo 'rating' (avaliação) é dar destaque ao papel social dos jornais e mobilizar novos recursos financeiros para uma indústria que passa por dificuldades estruturais".

Para Rodrigo Tavares, presidente do Granito Group, cujo 'think-tank' foi o responsável pelo desenvolvimento do projeto, "mais do que empresas de comunicação, os jornais são agentes fundamentais de um sistema democrático. Fornecem informações, mobilizam grupos em torno de questões sociais, servem de vigia contra erros ou excessos de poder".