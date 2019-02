Actualidade

O investigador francês Vincent Foucher rejeitou hoje, em Lisboa, o risco de uma viragem 'jihadista' no conflito de Casamança, mas admitiu que o movimento independentista da região, no sul do Senegal, recorre à "economia criminal" para se financiar.

"O movimento [independentista de Casamança] foi construído como plurirreligioso. Um dos principais fundadores é um padre católico, o seu principal aliado é muçulmano. É uma sociedade onde os grupos estão misturados e não consigo vislumbrar uma viragem 'jihadista'", sustentou o investigador, especialista em Estudos Africanos, do Instituto Sciences Po Bordeaux, França.

Vincent Foucher falava à agência Lusa, em Lisboa, no âmbito do primeiro de dois dias de uma conferência internacional sobre o conflito armado em Casamança, iniciado em 1982 pelo Movimento das Forças Democráticas de Casamança (MFDC), que reclama a independência face ao Senegal.