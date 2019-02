'Fake news'

O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, afirmou hoje acreditar que será possível "um consenso" entre partidos para aprovar "medidas e meios" para "um eficaz combate à desinformação".

"Estou convencido que será possível obter um consenso entre todas as forças políticas para que sejam aprovadas as medidas e os meios que se mostrem necessários para um eficaz combate à desinformação", afirmou Ferro Rodrigues no encerramento da conferência "Combate às 'fake news' - Uma questão democrática", organizado pelas agências noticiosas ibéricas, Lusa e Efe.

Ferro Rodrigues reconheceu que "a intervenção do Estado em matérias que podem contender com a liberdade de expressão e de imprensa é sempre delicada" e admitiu ser "possível encontrar soluções" que não firam "os princípios constitucionais instituídos".