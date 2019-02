Actualidade

O Governo está "muito satisfeito" com a evolução da entrega automática do IRS, que este ano abrange um potencial de 3,2 milhões de agregados, afirmou hoje o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.

"Este ano o potencial de agregados que pode beneficiar de IRS automático anda à volta dos 3,2 milhões. O ano passado usaram a funcionalidade 1,5 milhões, veremos este ano", afirmou António Mendonça Mendes em declarações à agência Lusa à margem de uma conferência organizada no Porto pela EY para debate das principais novidades e tendências na área fiscal para 2019.

De acordo com o governante, no primeiro ano em que passou a ser possível a entrega automática das declarações de IRS "aderiram 800 mil [agregados], no segundo ano 1,5 milhões e há agora um potencial de mais de três milhões".