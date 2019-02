Actualidade

Curadores e arquitetos vão participar no sábado num seminário sobre a "A Viena de Wittgenstein", como ponto de partida para debater a modernidade e a arquitetura, no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa.

O seminário, organizado no contexto da exposição "Haus Wittgenstein", patente no MAAT, irá receber participações dos arquitetos Ana Tostões, João Luís Carrilho da Graça e Ricardo Carvalho, e do professor de filosofia e investigador Nuno Venturinha.

Contará ainda com a professora catedrática de estudos da cultura e reitora da Universidade Católica Portuguesa (UCP), Isabel Capeloa Gil, com o crítico e ensaísta António Guerreiro, o curador Nuno Crespo e o escritor e diretor cultural da Fundação EDP, José Manuel dos Santos.