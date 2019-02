Venezuela

Um grupo numeroso de deputados opositores do governo da Venezuela, liderado pelo Presidente interino, Juan Guaidó, viaja hoje de autocarro para a fronteira com a Colômbia, para preparar a entrada de ajuda humanitária no país, constataram jornalistas em Caracas.

Segundo a agência espanhola de Notícias EFE, pelo menos três autocarros com deputados opositores do regime de Nicolas Maduro estão hoje a viajar de Caracas para a fronteira oeste da Venezuela, para participarem na operação de entrada de medicamentos e alimentos da ajuda internacional oriunda dos EUA, na fronteira com a Colômbia.

Na comitiva, com cerca de cem pessoas, viaja Juan Guaidó, segundo um elemento da equipa do autoproclamado Presidente interino da Venezuela.