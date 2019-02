Actualidade

A comissão executiva do BCP propôs que o banco distribua em dividendos 10% dos lucros obtidos em 2018, o equivalente a cerca de 30 milhões de euros.

Esta informação foi divulgada hoje pelo presidente executivo do BCP, Miguel Maya, que está a apresentar em conferência de imprensa, em Lisboa, as contas do BCP do ano passado, em que teve lucros de 301,1 milhões de euros (mais 61,5% do que em 2017).

A proposta terá de ser aprovada em Conselho de Administração e submetida à assembleia-geral de acionistas, que decorrerá em 22 de maio.