Actualidade

Cinquenta textos sobre 50 mulheres são mote para uma performance a realizar a 08 de março, em três cidades de Portugal, assim como em localidades da Colômbia, Paraguai, Argentina, México, e em Londres, chamando a atenção para a violência doméstica.

"Mulheres nascida de um nome" é o título da encenação que, no dia 08, Dia Internacional da Mulher, em Alcobaça, tem por objetivo "chamar a atenção para as vítimas de violência doméstica" e "sensibilizar a comunidade para os direitos das mulheres e para a eliminação de todas as formas de discriminação", disse hoje à agência Lusa Diana Bernardes, encenadora do Teatro da Transformação.

A performance que ao longo do dia percorrerá a cidade partiu do convite do encenador argentino Claudio Hochman para interpretar os seus 50 textos sobre 50 mulheres.