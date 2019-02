Actualidade

O Conselho do Governo Regional da Madeira decidiu hoje conceder tolerância de ponto na terça-feira de Carnaval aos trabalhadores dos serviços, institutos e empresas públicas sob sua tutela.

Nestas entidades haverá, igualmente, tolerância de ponto na parte da manhã da quarta-feira seguinte, lê-se no comunicado relativo às conclusões da reunião do Conselho do Governo da Madeira, liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque, realizada hoje no Funchal.

Também hoje, o Governo dos Açores decidiu conceder tolerância de ponto na terça-feira de Carnaval aos trabalhadores da Administração Pública Regional.