Brexit

(CORREÇÃO NO OITAVO PARÁGRAFO) Lisboa, 21 fev (Lusa) - O Conselho de Ministros aprovou hoje a proposta de lei que vai apresentar à Assembleia da República prevendo medidas de proteção aos cidadãos britânicos caso o Reino Unido formalize a saída da União Europeia sem acordo.

As medidas já tinham sido anunciadas em Conselho de Ministros no passado dia 17 de janeiro e foram hoje aprovadas em proposta de lei a submeter ao parlamento, prevendo uma "lógica de reciprocidade" em relação aos portugueses a residir no Reino Unido.

O diploma contém uma "cláusula de suspensão" caso o tratamento equivalente não se verifique, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, em conferência de imprensa no final da reunião.