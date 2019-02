Actualidade

O Tribunal de Gorongosa, centro de Moçambique, transferiu para a alçada provincial o processo contra seis caçadores acusados de abate de espécies protegidas, disse hoje à Lusa fonte ligada ao processo.

A sentença do caso estava prevista para hoje, no Tribunal judicial distrital de Gorongosa, que no entanto decidiu remeter o processo para o nível provincial, pelo facto de a moldura penal que envolve o caso não ser da sua jurisdição.

"A sentença não foi lida hoje, porque os autos foram remetidos ao tribunal provincial de Sofala, que deverá julgar o caso", disse a mesma fonte.