Actualidade

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do Brasil, Damares Alves, disse hoje, durante uma sessão na Comissão de Direitos Humanos do senado, que há casos de corrupção na Fundação Nacional do Índio (Funai).

"A corrupção de facto existe, não só na Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) como também na Funai. Estamos a fazer um grupo de trabalho, a auditar todos os contratos da Funai, e o ministro da Saúde também está a seguir a direção, auditando todos os contratos da Sesai. Senadores e deputados, eu surpreendo-me com cada caixinha que eu abro naquela Funai", disse a ministra, citada pela imprensa brasileira.

A governante admitiu ainda que irá rever o trabalho de várias organizações não-governamentais (ONG), através de uma "auditoria profunda".