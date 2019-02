Actualidade

O governo de São Tomé e Príncipe limitou hoje as viagens de serviço dos funcionários públicos "ao estritamente necessário" e determinou que, exceto o primeiro-ministro, todos os governantes "passam a viajar em classe económica", indica em comunicado.

A decisão consta do comunicado do conselho de ministros, a que a Lusa teve acesso e que explica que as viagens em classe executiva só serão permitidas "salvo nos casos em que o bilhete de passagem é garantido pelo Estado ou organismo que faz o convite".

O governo justifica a medida com os "constrangimentos financeiros que o país atravessa", sublinhando também, no comunicado, que serão implementados "mecanismos legais" para que a medida "seja estendida a todos os setores autónomos do Estado".