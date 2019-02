Venezuela

Vários venezuelanos estão a entrar no Brasil por Roraima, nomeadamente para comprar mantimentos, relata a imprensa brasileira no local, o que contraria o anuncio do governador daquele estado, que disse esta tarde que a fronteira já se encontrava fechada.

"Estamos a correr contra o tempo, o mais rápido possível, para podermos passar antes que a fronteira feche", disse ao portal de notícias G1 Genson Medina, um venezuelano de 22 anos que na tarde de hoje comprou mantimentos em Pacaraima, município do estado de Roraima.

Também o morador da cidade venezuelana de Santa Elena de Uairén, Nelson Rodrigues, confirmou ao G1 que decidiu comprar no Brasil o dobro dos produtos alimentares por precaução.