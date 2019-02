Actualidade

A secretária de Estado da Administração e do Emprego Público reúne-se hoje com as três estruturas sindicais do setor para debater a aplicação do diploma que aumenta a base remuneratória no Estado para 635,07 euros.

O decreto-lei que coloca o salário mínimo da administração pública nos 635,07 euros foi publicado na quarta-feira em Diário da República e entrou em vigor na quinta-feira, abrangendo todos os trabalhadores que se encontrem a receber uma remuneração inferior a este valor no Estado, incluindo os contratos individuais de trabalho.

A aplicação do diploma resulta em aumentos salariais entre 3,43 e 55,07 euros, segundo uma nota explicativa publicada pela Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP).