Actualidade

As autoridades filipinas elevaram hoje para 189 o número de mortos devido ao surto de sarampo no país, onde já foram registados pelo menos 11.450 casos desde o início do ano.

A maioria das vítimas são crianças com menos de cinco anos que não foram vacinadas contra o sarampo.

O país sofreu uma queda acentuada na taxa de vacinação, uma descida causada, em parte, pelo escândalo da Dengvaxia, uma vacina contra a dengue que foi administrada nas escolas entre 2016 e 2017 e está ligada à morte de várias crianças no país.