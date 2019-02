Actualidade

A banda portuguesa Sensible Soccers vai lançar o terceiro álbum, intitulado "Aurora", no dia 15 de março, sendo hoje divulgado o primeiro tema de um registo que apresenta a nova formação do conjunto, sem o guitarrista Filipe Azevedo.

Maior do que qualquer um dos discos anteriores, com dez temas, "Aurora" tem produção de B Fachada e um título que pareceu "lógico porque acaba por transmitir uma ideia de recomeço", como explicou à Lusa o teclista Hugo Gomes, que compõe o núcleo da banda com Manuel Justo (teclados e sintetizador) e André Simão (baixo e 'drumpads'), com a companhia de Sérgio Freitas (sintetizadores e teclados) e Jorge "Cientista" Carvalho (percussões) em concerto.

No final de 2017, depois da digressão de apresentação de "Villa Soledade", Filipe Azevedo comunicou a sua saída à banda, o que levou a uma reflexão interna do projeto: "Que caminho é que poderia [a banda] ter, uma vez que ele era um elemento preponderante a vários níveis na banda? Por outro lado, também estávamos a perder um instrumento que de certa forma marcava um bocado o som de Sensible Soccers, que era a guitarra".