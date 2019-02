Actualidade

Uma exposição com obras de 60 artistas portuguesas de várias gerações e períodos da História da Arte vai ser inaugurada a 21 de março, para celebrar os 25 anos do Museu Arpad Szenes - Vieira da Silva, em Lisboa.

Em 2019, no âmbito desta celebração de abertura ao público, a par das obras de Maria Helena Vieira da Silva, o museu apresenta, de 21 de março a 23 de junho, um projeto expositivo com a assinatura de Pedro Cabrita Reis: "A metade do céu".

A exposição reúne exclusivamente obras realizadas por mulheres artistas portuguesas, oriundas das mais diversas áreas do pensamento e da criatividade, e cujos trabalhos estão situados num arco temporal de produção situado entre meados do século XX e a atualidade.